إعلان

بالصور.. إيمان أبو طالب تتألق في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة بحضور عمرو دياب

كتب : مروان الطيب

06:19 م 06/06/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الإعلامية إيمان أبو طالب (3)
  • عرض 15 صورة
    الإعلامية إيمان أبو طالب (2)
  • عرض 15 صورة
    الإعلامية إيمان أبو طالب (1)
  • عرض 15 صورة
    الإعلامية إيمان أبو طالب (4)
  • عرض 15 صورة
    الإعلامية إيمان أبو طالب مع النجم عمرو دياب
  • عرض 15 صورة
    إيمان أبو طالب مع النجم عمرو دياب (3)
  • عرض 15 صورة
    إيمان أبو طالب مع النجم عمرو دياب (2)
  • عرض 15 صورة
    إيمان أبو طالب مع الفنان عماد زيادة
  • عرض 15 صورة
    إيمان أبو طالب مع النجم عمرو دياب (4)
  • عرض 15 صورة
    إيمان أبو طالب مع عمرو دياب في حفل زفاف أبنة شقيق عماد زيادة (1)
  • عرض 15 صورة
    إيمان أبو طالب مع عمرو دياب في حفل زفاف أبنة شقيق عماد زيادة (3)
  • عرض 15 صورة
    إيمان أبو طالب مع عمرو دياب في حفل زفاف أبنة شقيق عماد زيادة (4)
  • عرض 15 صورة
    إيمان أبو طالب مع نجوم الفن
  • عرض 15 صورة
    إيمان أبو طالب مع عمرو دياب في حفل زفاف أبنة شقيق عماد زيادة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حضرت الإعلامية إيمان أبو طالب حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة الذي أقيم مساء أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

وخطفت إيمان أبو طالب الأنظار فور وصولها حفل الزفاف،إذ ارتدت فستان أنيق أبرز جمالها، وظهرت وهي تلتقط العديد من الصور التذكارية بصحبة عدد من النجوم هم النجم عمرو دياب، المنتج تامر مرسي، المخرج طارق العريان، الفنان إدوار، الفنان عصام السقا، الفنان عماد زيادة، الفنان أحمد رزق.

حضور كبير لنجوم الفن والإعلام في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام هم الفنان باسم سمرة، الفنانة نادية الجندي، الفنانة جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، الفنان إدوارد، السيناريست الكبير يوسف معاطي، الإعلامية هالة سرحان، النائبة صبورة والدة المخرج محمد سامي، الفنان هاني رمزي، الفنان ماجد المصري، الفنانة هالة صدقي والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع الفنان عماد زيادة.

اقرأ أيضا:

"`ذبحة صدرية".. طبيب الفنان سامح صفوت يكشف تطورات حالته الصحية

"الوفد" ينتقد إطلالة أحمد سعد..ويؤكد: "الحرية لا تنفصل عن المسؤولية"

الإعلامية إيمان أبو طالب النجم عمرو دياب الفنان عماد زيادة حفل زفاف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أستاذ صحة عامة: أشعة الشمس تسبب حروقًا وقد تتطور لسرطان الجلد
أخبار مصر

أستاذ صحة عامة: أشعة الشمس تسبب حروقًا وقد تتطور لسرطان الجلد
فقد والده وعمل مساعد بناء.. قصة مهاجم البرازيل الجديد أمام مصر
رياضة عربية وعالمية

فقد والده وعمل مساعد بناء.. قصة مهاجم البرازيل الجديد أمام مصر
"شبه فؤاد المهندس".. إعلان عمرو دياب يثير جدل رواد مواقع التواصل
زووم

"شبه فؤاد المهندس".. إعلان عمرو دياب يثير جدل رواد مواقع التواصل
أول تحرك برلماني للمطالبة بوقف تطبيق الدعم النقدي في الوقت الراهن
أخبار مصر

أول تحرك برلماني للمطالبة بوقف تطبيق الدعم النقدي في الوقت الراهن
إلكترونيًا.. خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2026
أخبار مصر

إلكترونيًا.. خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة: ضبط 10 قطع أثرية وأسلحة نارية وذخائر داخل مسكن صبري نخنوخ
النيابة العامة تكشف تفاصيل اتهام صبري نخنوخ وآخرين بالبلطجة في التجمع الخامس