حضرت الإعلامية إيمان أبو طالب حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة الذي أقيم مساء أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

وخطفت إيمان أبو طالب الأنظار فور وصولها حفل الزفاف،إذ ارتدت فستان أنيق أبرز جمالها، وظهرت وهي تلتقط العديد من الصور التذكارية بصحبة عدد من النجوم هم النجم عمرو دياب، المنتج تامر مرسي، المخرج طارق العريان، الفنان إدوار، الفنان عصام السقا، الفنان عماد زيادة، الفنان أحمد رزق.

حضور كبير لنجوم الفن والإعلام في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام هم الفنان باسم سمرة، الفنانة نادية الجندي، الفنانة جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، الفنان إدوارد، السيناريست الكبير يوسف معاطي، الإعلامية هالة سرحان، النائبة صبورة والدة المخرج محمد سامي، الفنان هاني رمزي، الفنان ماجد المصري، الفنانة هالة صدقي والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع الفنان عماد زيادة.

اقرأ أيضا:

"`ذبحة صدرية".. طبيب الفنان سامح صفوت يكشف تطورات حالته الصحية





"الوفد" ينتقد إطلالة أحمد سعد..ويؤكد: "الحرية لا تنفصل عن المسؤولية"



