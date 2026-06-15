كشفت الفنانة ديانا هشام عن استمتاعها بوقتها بمنطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، ونشرت صورا من رحلتها عبر حسابها على "إنستجرام".

ظهرت ديانا في الصور بإطلالة صيفية والتقطت العديد من الصور التذكارية أمام الأهرامات، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات ديانا هشام على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات ديانا هشام على شاشة السينما فيلم سيكو سيكو عام 2025.

تدور أحداث الفيلم حول سليم وابن عمه يحيى اللذان يحصلان على ميراث عمهما المتوفي، ثم يكتشفان أن الميراث عبارة عن شحنة مخدرات، فيحاولان التصرف فيها وبيعها من خلال ابتكار لعبة إلكترونية وبمساعدة مجموعة من الأشخاص، لكن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب بعد ظهور زعيم عصابة خطير يدّعي أنه المالك الحقيقي.

وشارك ببطولة الفيلم كل من عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، سليمان عيد، خالد الصاوي، تارا عماد، تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس.

آخر مشاركات ديانا هشام في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات ديانا هشام في الدراما التليفزيونية بمسلسل انترفيو عام 2024.

تدور أحداث المسلسل حول نادين التي تعمل محللة بيانات، إذ تذهب ﻹجراء مقابلة عمل، ولكنها لم تكن تعلم أن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأسًا على عقب، وتتوالى الأحداث.

وشارك ببطولة المسلسل كل من رنا رئيس، خالد شباط، سارة نور، محمد عادل، تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين.

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