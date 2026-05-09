منة عرفة تثير الجدل ومي سليم تخطف الأنظار ونور قدري كاجوال.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

كتب : مروان الطيب

12:30 ص 09/05/2026
    دانييلا رحمة
    عماد زيادة
    نور قدري
    مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور (4)
    منة عرفة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة دانييلا رحمة صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تحمل طفلها إلياس.

عماد زيادة

احتفل الفنان عماد زيادة بعقد قران ابنة شقيقه مايا، الذي أقيم وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء إلى جانب عدد من نجوم الرياضة المصرية.
ظهر عماد زيادة والسعادة تغمره بدخول ابنة شقيقه عش الزودية، والتقط العديد من الصور التذكارية مع المدعويين، منهم الداعية مصطفى جسني، لاعب النادي الأهلي محمد هاني، مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام غالي.

منة عرفة

كشفت الفنانة منة عرفة عن استعداداتها للاحتفال بعيد ميلادها، ونشرت صورا من كواليس تحضيراتها عبر حسابها على انستجرام.
ظهرت منة عرفة في إحدى الغرف وهي تضع مكياجا استعدادا لحفل عيد الميلاد وكتبت على الصور: "ترقبوا إطلالة عيد ميلاد ساحرة".

مي سليم

خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية فستان ذهبي أنيق خطفت به الأنظار
نور قدري
نشرت الفنانة نور قدري صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية إطلالة كاجوال أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

