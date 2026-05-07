"هاني شاكر كان يصلي ولم يتعاطى المحرمات".. خالد الجندي يكشف أسرار أمير الغناء العربي

كتب : حسن مرسي

08:55 م 07/05/2026 تعديل في 10:03 م
    الفنان هاني شاكر
    الراحل هاني شاكر
    هاني شاكر في إحدى جلسات التصوير
    هاني شاكر
    هاني شاكر في فترة شبابه
    هاني شاكر
    هاني شاكر في حفل زفافه
    هاني شاكر ونادية مصطفي
    هاني شاكر
    نهلة توفيق زوجة المطرب هاني شاكر
    هاني شاكر وامال ماهر
    هاني شاكر مع احمد سعد
    هاني شاكر ومحمد ثروت

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه ودّع صديقًا وحبيبًا هو الفنان هاني شاكر، داعيًا الله أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" عبر قناة "dmc"، أنه عرف هاني شاكر لأكثر من 35 عامًا، وهي مدة كافية لفهم شخصيته عن قرب.

الجندي: هاني شاكر كان حريصًا على الصلاة

أشار إلى أن هاني شاكر كان حريصًا على الصلاة ولم يتركها قط، وكان ملازمًا لكتاب الله ويجيد تلاوة القرآن بصوت خاشع.

وتابع أن الراحل كان كريمًا، متصدقًا، بشوشًا، ودودًا، ولم يُعرف عنه ارتياد أماكن اللهو أو تعاطي المحرمات قط.

وشدد "الجندي"، على أن من أشد الابتلاءات التي مر بها الراحل كانت وفاة ابنته، حيث واجهها بالصبر والتسليم، مع الإكثار من قيام الليل والصدقات.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هاني شاكر كان نموذجًا فريدًا في الأخلاق والالتزام لكل من عرفه عن قرب.

17 صورة.. إقبال كثيف على مونوريل شرق النيل في ثاني أيام التشغيل
