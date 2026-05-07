تستعد النجمة العالمية شاكيرا لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم 21 نوفمبر المقبل، على مسرح الاتحاد بارك، ضمن عرض موسيقي استثنائي.

ومن المتوقع أن تقدم شاكيرا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحًا كبيرًا، إلى جانب عروضها الاستعراضية المميزة التي يتفاعل معها جمهورها.

شاكيرا تحيي حفلًا عالميًا في الإمارات بمشاركة Jonas Brothers وNe-Yo

ويشارك في الحفل عدد من نجوم الغناء العالميين، من بينهم Jonas Brothers، وNe-Yo، بالإضافة إلى فرقة Biffy Clyro، وفرقة Kaleo.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من العروض الموسيقية العالمية التي تستضيفها الإمارات، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء حول العالم.

شاكيرا تتصدر التريند

وتصدرت المطربة العالمية شاكيرا التريند خلال الأيام الماضية، بعد حفلها الغنائي بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، خاصة بعدما تأخرت على صعود خشبة المسرح لأكثر من ساعتين.

حفل شاكيرا بالقاهرة

وقامت الشركة المنظمة لحفل المطربة العالمية شاكيرا بالقاهرة، بتأجيل الحفل يوم 28 نوفمبر المقبل بدلا من الشهر الماضي.

