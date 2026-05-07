بمشاركة Jonas Brothers وNe-Yo.. شاكيرا تحيي حفلًا عالميًا في الإمارات

كتب : سهيلة أسامة

03:04 م 07/05/2026 تعديل في 03:34 م
    شاكيرا بدون مكياج
    شاكيرا في حفل البرازيل
    شاكيرا ترقص
    شاكيرا في حفل البرازيل (3)
    شاكيرا
    النجمة الكولومبية شاكيرا
    شاكيرا من أحدث جلسة تصوير (3)
    شاكيرا تخطف الأنظار من أحدث ظهور (1)
    حفل شاكيرا في المكسيك
    شاكيرا
    شاكيرا

تستعد النجمة العالمية شاكيرا لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم 21 نوفمبر المقبل، على مسرح الاتحاد بارك، ضمن عرض موسيقي استثنائي.

ومن المتوقع أن تقدم شاكيرا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحًا كبيرًا، إلى جانب عروضها الاستعراضية المميزة التي يتفاعل معها جمهورها.

ويشارك في الحفل عدد من نجوم الغناء العالميين، من بينهم Jonas Brothers، وNe-Yo، بالإضافة إلى فرقة Biffy Clyro، وفرقة Kaleo.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من العروض الموسيقية العالمية التي تستضيفها الإمارات، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء حول العالم.

شاكيرا تتصدر التريند

وتصدرت المطربة العالمية شاكيرا التريند خلال الأيام الماضية، بعد حفلها الغنائي بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، خاصة بعدما تأخرت على صعود خشبة المسرح لأكثر من ساعتين.

حفل شاكيرا بالقاهرة

وقامت الشركة المنظمة لحفل المطربة العالمية شاكيرا بالقاهرة، بتأجيل الحفل يوم 28 نوفمبر المقبل بدلا من الشهر الماضي.

