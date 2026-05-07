يضطر بعض الأشخاص إلى التعرض المباشر لأشعة الشمس بسبب طبيعة أعمالهم أو لظروف طارئة، ما يجعلهم عرضة للإصابة بضربات الشمس، خاصة خلال الموجات الحارة.

ومع اقتراب الموجة الحارة التي حذر منها مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، والتي تبدأ بالتسلل تدريجيا اعتبارا من اليوم لتصل إلى ذروتها مطلع الأسبوع المقبل، تصبح الوقاية من ضربات الشمس أمرا ضروريا.

كيف يمكن الوقاية من ضربات الشمس؟

وبحسب موقع mayoclinichealthsystem، هناك عدة إجراءات يمكن اتباعها للوقاية من ضربات الشمس خلال الموجة الحارة، وتشمل:

1- ارتد ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن

ارتداء ملابس زائدة أو ضيقة لا يسمح لجسمك بالتبريد بشكل صحيح.

2- احم نفسك من حروق الشمس.

تؤثر حروق الشمس على قدرة جسمك على تبريد نفسه، لذا احم نفسك عند التواجد في الهواء الطلق بارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية، واستخدم واقيا شمسيا واسع الطيف بمعامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30.

ضع كمية وفيرة من واقي الشمس وأعد وضعه كل ساعتين، أو أكثر إذا كنت تسبح أو تتعرق.

3- اشرب الكثير من السوائل.

يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم على التعرق والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

4- توخ الحذر عند تناول بعض الأدوية.

استشر طبيبك، فقد تؤثر بعض الأدوية على قدرة جسمك على الاحتفاظ بالرطوبة وتبديد الحرارة.

5- لا تترك أي شخص داخل سيارة متوقفة.

عند ركن السيارة تحت أشعة الشمس، قد ترتفع درجة حرارتها بمقدار 20 درجة فهرنهايت خلال 10 دقائق، لذا من غير الآمن ترك أي شخص أو حيوان أليف داخل سيارة متوقفة في الطقس الدافئ أو الحار، حتى لو كانت النوافذ مفتوحة جزئيا أو كانت السيارة في الظل، احرص على قفل سيارتك لمنع دخول الأطفال إليها أثناء ركنها.

6- خفف من مجهودك خلال أوقات ذروة الحرارة

إذا لم يكن بإمكانك تجنب النشاط البدني الشاق في الطقس الحار، فاشرب السوائل واسترح باستمرار في مكان بارد، وحاول جدولة التمارين الرياضية أو الأعمال البدنية في أوقات أقل حرارة من اليوم، مثل الصباح الباكر أو المساء.

7- تأقلم تدريجيا

قد يستغرق جسمك عدة أسابيع للتكيف مع الطقس الحار، لذا قلل من وقت العمل أو ممارسة الرياضة في الحر حتى تعتاد عليه، إذ أن الأشخاص غير المعتادين على الطقس الحار أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

