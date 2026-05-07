أحمد تيمور يوجه رسالة دعم لزوجته مي عز الدين.. ماذا قال؟

كتب : نوران أسامة

02:47 م 07/05/2026

مي عز الدين

وجه دكتور التغذية أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، رسالة دعم لزوجته، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وأعاد تيمور نشر مقطع فيديو يوثق المراحل العمرية المختلفة للفنانة مي عز الدين، وكتب: "الممثل سهل يبقى نجم، لكن الصعب يفضل نجم.. والأصعب جدًا إنه يبقى megastar لمدة 25 سنة، الأسطورة مي عز الدين، الفريدة من نوعها".

آخر ظهور لـ مي عز الدين


وكان آخر ظهور للفنانة مي عز الدين قبل أسبوع، برفقة زوجها أحمد تيمور، أثناء تواجدهما بأحد الأماكن الترفيهية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وحرص الثنائي على التقاط عدد من الصور التذكارية وسط أجواء مرحة، وعلقت مي على الصور قائلة: "عدت شابة مجددًا".

مي عز الدين تعلن تأجيل مسلسل "قبل وبعد"


وفي سياق آخر، أعلنت الفنانة مي عز الدين تأجيل مسلسلها "قبل وبعد"، والذي كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج مها سليم.

