بعد رسالة "فقدت روحي".. معلومات عن شريف نجل هاني شاكر

كتب : سهيلة أسامة

01:52 م 07/05/2026 تعديل في 02:07 م
    شريف هاني شاكر في جنازة والده
    لقطات من حفل زفاف شريف هاني شاكر (2)
    لقطات من حفل زفاف شريف هاني شاكر (3)
    لقطات من حفل زفاف شريف هاني شاكر (1)
    نجل هاني شاكر في جنازة والده (2)
    لقطات من حفل زفاف شريف هاني شاكر (4)
    نجل هاني شاكر في جنازة والده (3)
    نجل هاني شاكر في جنازة والده (1)

ظهر شريف، نجل الفنان الراحل هاني شاكر، في حالة تأثر شديدة خلال جنازة والده "أمير الغناء العربي"، الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام والجمهور.

ونعى شريف والده برسالةٍ مؤثرةٍ عبّر فيها عن عمق علاقتهما، قائلًا: "أنعي والدي وصديقي وظهري وسندي وحبيبي وأخي"، مضيفًا: "لم أفقد أبي فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي".

من هو شريف هاني شاكر؟

شريف هاني شاكر هو النجل الوحيد للفنان الراحل، وُلد عام 1986، ويبلغ من العمر 40 عامًا.

ويُعرف عنه تشجيعه للنادي النادي الأهلي. كما سبق وأن كشف والده في أحد اللقاءات التليفزيونية أنه كان يميل في صغره إلى الأغاني الشعبية، معبرًا عن ندمه لعدم السماح له بالسفر للخارج لاستكمال دراسته.

وفي عام 2019، احتفل شريف بزفافه على نوران هاني عمر، في حفل كبير حضره عدد من نجوم الفن، من بينهم سمير غانم، خالد زكي، إلهام شاهين، عمرو دياب، أشرف زكي، روجينا، داليا البحيري، بوسي شلبي، ونادية الجندي، وغيرهم.

موعد ومكان عزاء هاني شاكر

ومن المقرر أن يُقام اليوم الخميس عزاء الفنان الراحل، عقب صلاة المغرب، بمسجد أبو شقة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

