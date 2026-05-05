أعرب المطرب حمزة نمرة عن قلقه الشديد من التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الموسيقى، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الفن والإبداع البشري.

وخلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، قال نمرة: "أنا بسمع دلوقتي أغنية بصوت المغني أو المغنية واللي مقدمها الذكاء الاصطناعي، الموضوع بقى مرعب بشكل مش طبيعي وأنا خايف على مستقبل الموسيقى".

وأضاف: "المرعب في الموضوع إنه بقى ليهم مستمعين وأعداد كبيرة جدًا، يوصلوا للمليار واللي بيغني في الأصل مكنة، والمشكلة ان اللي بيسمعوا مش عارفين إن ده AI مش صوت بشري، دي حاجة محبطة، الناس مش عارفة تفرق".

وتابع: "إحنا بقينا مثل الذي يتعلق بالأم اللي مش حقيقية ويتعلموا منها كل حاجة، بقينا مش عارفين نفرق بين الحقيقي والبشري والغير بشري، ده مديني إحباط كبير أوي".

واختتم حديثه قائلًا: "الفرق ما بينا إحنا كموسيقيين والذكاء الاصطناعي وجهة نظر، وأتمنى الموسيقيين في مصر والوطن العربي ياخدوا بالهم وبقولهم بلاش استسهال".

وأثار استخدم عدد من المطربين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة جدلًا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي،/ ونستعرض في التقرير التالي، مطربين تأثروا بالذكاء الاصطناعي:

آيتن عامر

أعلنت أيتن عامر عن اقتراب طرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «مثيرة للجدل»، وذلك من خلال برومو ترويجي لافت اعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس مواكبتها للتطورات الحديثة في صناعة المحتوى الفني.

وشاركت أيتن عامر جمهورها مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابها الرسمي، ظهر بتقنيات معالجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأرفقته بتعليق قالت فيه: "أحلى مسا عليكى يا صفرا وملكيش بيبس.. مثيرة للجدل قريبًا"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.

جاءت كلمات الأغنية، كالتالي: "مثيرة للجدل، مش بالفساتين ولا بالبدل، في ناس لازم تشوف العين الحمرا تتعدل".





لطيفة ألبوم "مافيش ممنوع"

كشفت لطيفة عن موقفها من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصوير الفيديو كليبات، وذلك عقب إعلانها تفاصيل ألبومها الجديد "مفيش ممنوع".

وأكدت لطيفة أنها تخوض تجربة مختلفة في عالم الموسيقى العربية، من خلال تقديم مجموعة من الكليبات المصورة باستخدام تقنيات الـAI، بالتعاون مع المخرج وليد ناصيف، أحد المتخصصين في هذا المجال.

وخلال لقائها ببرنامج "عرب وود"، قالت إنها شعرت في البداية ببعض القلق من الفكرة، مضيفة: "في الأول خفت لما المخرج وليد ناصيف قال هنعمل كليبات بالذكاء الاصطناعي"، لكنها قررت خوض التجربة بعد الاطلاع على نماذج عالمية مبهرة، وافقت لأني شفت تجارب AI اتعملت بره من أروع ما يمكن".

حسين الجسمي

كشف المنتج هشام جمال عن كواليس تصوير كليب أغنية "مستنيك" للفنان حسين الجسمي، مؤكدًا أن العمل تم تنفيذه بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 100%، دون تصوير فعلي لأي من المشاركين أمام الكاميرا.

وخلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، أوضح أن الظهور اللافت للفنانين محمد فراج وبسنت شوقي داخل الكليب لم يتطلب تواجدهم في موقع تصوير، قائلًا إنهما وافقا على الفكرة بعد شرحها هاتفيًا، دون أن يقفا أمام الكاميرا أو يسجلا أي مشاهد فعلية.

كما تم تنفيذ فيديو كليب "فستانك الأبيض" للجسمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث كانت الأغنية إهداء من هشام جمال لزوجته ليلى أحمد زاهر في حفل زفافهما.

وأشار جمال إلى أن هذه التجربة تفتح بابًا أوسع لإعادة التفكير في مستقبل صناعة المحتوى، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي ليس تهديدًا بحد ذاته، بل أداة تعتمد قيمتها على طريقة استخدامها.

عمرو مصطفى

أثار عمرو مصطفى جدلًا واسعًا بعد طرحه برومو أغنية جديدة من ألحانه بصوت أم كلثوم، مستخدمًا تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تجربة فنية غير تقليدية أعادت طرح تساؤلات حول الجوانب القانونية لاستخدام هذه التكنولوجيا.

ونشر مصطفى مقطعًا من العمل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه على مدار 24 عامًا قدّم العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، إلا أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي دفعه لتجربة فكرة مختلفة، تتمثل في تخيل أداء “كوكب الشرق” لأحد ألحانه.

وكتب: "حبيت أسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج.. تعالوا نسمع سوا صوت كوكب الشرق أم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى، وقريبًا هتسمعوا الأغنية كاملة".

اقرأ أيضا..

بالفيديو.. ماذا قال الفنان هاني شاكر عن ديانته؟

حداد 3 أيام.. لطيفة تعلن الحداد لرحيل هاني شاكر



