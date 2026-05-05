تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ظهرت فيها السيدة نهلة متأثرة ومرتدية ملابس سوداء، وتردد أنها أثناء نقل جثمان زوجها الفنان الكبير هاني شاكر من مطار شارل ديجول بفرنسا، رفقة نجله شريف ومجموعة الأصدقاء والمقربين لها.

وردت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية موضحة أن الصورة ليست أحدث ظهور للسيدة نهلة.

وكانت زوجة الراحل هاني شاكر تنتظر بعد الإجراءات لإنهاء شحن ونقل الجثمان بالطائرة القادمة إلى القاهرة، تمهيدًا لتشييع جثمانه غدًا الأربعاء من مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز.

موعد ومكان جنازة هاني شاكر

وتقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر، يوم الأربعاء المقبل في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

بينما يقام العزاء يوم الخميس المقبل، في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بالشيخ زايدعقب صلاة المغرب.

معلومات عن هاني شاكر

يعد هاني شاكر من أبرز وأشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، وُلد في القاهرة في 21 ديسمبر عام 1952.

درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرًا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.

انطلقت شهرته لاحقًا بتعاونه مع كبار الملحنين، حيث استطاع أن يثبت موهبته ويُبرز قدراته الصوتية المميزة. وتمكن من التنوع في أدائه وتقديم أعمال متجددة، ما جعله يحصد لقب "أمير الغناء العربي" في فترة وجيزة.

وحققت ألبوماته نجاحًا واسعًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن أبرز أعماله: (كده برضه يا قمر، غلطة، علي الضحكاية، شاور، الحلم الجميل، جرحي أنا، وياريتني).

