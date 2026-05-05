الصور الأولى لوصول جثمان هاني شاكر

كتب : معتز عباس

11:01 م 05/05/2026 تعديل في 11:41 م

نقل جثمان هاني شاكر في سيارة خاصة تمهيدًا لبدء اجر

تصوير / هاني رجب:

استقبلت أسرة النجم الراحل هاني شاكر جثمانه الذي وصل منذ قليل مطار القاهرة الدولي، قادمًا من باريس، في رحلة استغرقت عدة ساعات.

وحرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على التواجد داخل مطار القاهرة لاستقبال الجثمان، ومساندة ومساعدة أسرته في إنهاء إجراءات الدخول، تمهيدًا لنقله لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، ثم بعد ذلك الحصول على الأوراق اللازمة لبدء إجراءات الدفن غدًا في مدافن العائلة بمقابر الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

موعد الجنازة والعزاء

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحل غدًا الأربعاء بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر، على أن يُقام العزاء يوم الخميس في نفس المسجد عقب صلاة المغرب، حيث تستقبل الأسرة ومحبو الفنان واجب العزاء.

تطبيق قواعد تنظيم تغطية الجنازات

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بدء تنفيذ ضوابط تنظيم تغطية الجنازات، وذلك خلال مراسم تشييع الفنان الراحل هاني شاكر، في خطوة تستهدف الارتقاء بالمشهد الإعلامي وضمان خروجه بصورة حضارية تليق بقيمة الراحل.

وأوضح "البلشي" في بيان، أن نقابة الصحفيين، من خلال لجنة المتابعة وشعبة المصورين الصحفيين، وبالتعاون مع SOKNA، أطلقت استمارة لتسجيل بيانات المصورين الصحفيين، بهدف تنظيم عملية الحضور وتيسير أداء مهامهم المهنية بكفاءة.

