ودع الوسط الفني مؤخرًا، الفنان هاني شاكر والذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل ومرير مع المرض، لتنتقل روحه إلى بارئها عن عمر ناهز الـ 74 عامًا.

معاناة نجوم الفن مع المرض

وعانى الكثير من نجوم الفن من المرض الذي أنهك حياتهم وخطف أرواحهم، في مقدمتهم الفنان هاني شاكر، الفنانة سمية الألفي، الفنان لطفي لبيب، والفنان طارق الأمير، والمخرج داود عبد السيد، سليمان عيد وغيرهم من النجوم.

ونستعرض في التقرير التالي نجوم الفن تعرضوا لأزمات مرضية وصحية أنهت حياتهم

هاني شاكر

توفي هاني شاكر يوم أمس الأحد بعد صراع طويل مع المرض في أحد مستشفيات فرنسا، ليوارى الثرى عن عمر ناهز الـ 74 عامًا.

نيفين مندور

توفيت الفنانة نيفين مندور، في 17 ديسمبر، عن عمر يناهز 53 عاما بعد اندلاع حريق في منزلها بالإسكندرية، أدى إلى اختناقها، وتوفيت قبل محاولات إنقاذها.

سليمان عيد

رحل الفنان سليمان عيد عن عالمنا في أبريل 2025 إثر أزمة صحية مفاجئة عن عمر 64 عامًا.

سمية الألفي

توفيت الفنانة سمية الألفي في ديسمبر 2025، عن عمر يناهز 72 عامًا، بعد صراع طويل استمر لسنوات مع مرض السرطان

طارق الأمير

رحل الفنان طارق الأمير، عن عالمنا في 24 ديسمبر، عن عمر ناهز 60 عامًا بعد صراع مع المرض، و إصابته بميكروب شديد أثّر على الرئتين وتسبب في تراكم كثيف للبلغم في الصدر، مما أدى لوفاته.

داود عبد السيد

توفي المخرج داود عبد السيد، في ديسمبر العام الماضي، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد معاناة استمرت عامين مع الفشل الكلوي، الذي أنهى حياته.

لطفي لبيب

توفي الفنان لطفي لبيب في يوليو 2025 عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

