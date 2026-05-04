17 صورة ترصد رحلة هاني شاكر من الطفولة حتى الرحيل

كتب : مروان الطيب

11:20 م 04/05/2026
    الراحل هاني شاكر
    الفنان هاني شاكر
    هاني شاكر شابا
    هاني شاكر طفلا
    هاني شاكر بمرحلة الشباب
    صورة نادرة لهاني شاكر مع أسرته
    هاني شاكر في إحدى جلسات التصوير
    هاني شاكر في حفل زفافه
    هاني شاكر في فترة الطفولة
    هاني شاكر في فترة شبابه
    هاني شاكر في كواليس فيلم سيد درويش
    هاني شاكر مجسدا شخصية سيد درويش
    هاني شاكر
    هاني شاكر مع عائلته

رحل الفنان الكبير هاني شاكر عن عالمنا يوم الأحد 3 مايو 2026 بعد صراع طويل مع المرض، تاركا وراءه إرثا موسيقيا حافلا بالأعمال المميزة التي تعاون خلالها مع نخبة من ألمع الشعراء والملحنين، كما شارك في بداياته بعدد من الأعمال السينمائية من بطولة ألمع نجوم السينما المصرية.

بدايات هاني شاكر الفنية

ولد هاني شاكر في القاهرة 21 ديسمبر 1952، وظهرت موهبته مبكراً، إذ انضم لكورال الأطفال، وشارك كطفل في فيلم "سيد درويش" عام 1966، وجسد شخصية "سيد درويش صغيرا"، ثم اكتشفه الموسيقار محمد الموجي وقدمه بأغينة حلوة يا دنيا عام 1972، ليطلق بعدها أول ألبوماته "كده برضه يا قمر" عام 1974، تعاون هاني شاكر خلال مسيرته الغنائية مع كبار الملحنين، منهم: صلاح الشرنوبي، وحسن أبو السعود وقدم عدد من الأغاني التي حفرت في أذهان جمهوره ومحبيه، منها "علي الضحكاية"، "غلطة"، "ياريتني"، و"جرحي أنا".

تولى منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر لدورتين (2015-2019)، وسعى لتطوير الفن ومحاربة الإسفاف، من خلال تحجيم مطربي المهرجانات.

مشاركات هاني شاكر على شاشة السينما

شارك الراحل هاني شاكر بعدد من الأعمال السينمائية كان بدايتها بفيلم "سيد درويش" عام 1966، مرورا بفيلم "من أجل حفنة أولاد" عام 1969، فيلم "عندما يغني الحب" عام 1973، فيلم "هذا أحبه وهذا أريده" عام 1975.

هاني شاكر يفجع برحيل ابنته

تزوج من نهلة توفيق عام 1982، وعانى بسبب وفاة ابنته "دينا" عام 2011 بعد صراع مع المرض، خاضت دينا رحلة علاجية طويلة وشاقة في لندن وباريس، وكان والدها يرافقها في كل خطوة، محاولاً بشتى الطرق توفير أفضل رعاية طبية لها.

لفظت أنفاسها الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة عن عمر يناهز 27 عاماً.

تركت دينا خلفها طفلين توأم هما "مجدي ومليكة"، وكان عمرهما آنذاك لا يتجاوز العامين. تفرغ الفنان هاني شاكر تماماً لرعايتهما بعد رحيل والدتهما، معتبراً إياهما "بلسماً" لجرح قلبه.

رحيل هاني شاكر

رحل الفنان الكبير هاني شاكر عن عالمنا يوم 3 مايو 2026، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان يوم الأربعاء المقبل بمسجد "أبو شقة" ببالم هيلز في أكتوبر، ودفنه بمقابر العائلة على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، ويقام العزاء في نفس المكان يوم الخميس المقبل،

