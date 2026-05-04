حريق وانفجار على متن سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز

كتب : محمد جعفر

06:01 م 04/05/2026

حريق سفينة - ارشيفية

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن حريقاً وانفجاراً وقعا على متن سفينة كورية أثناء عبورها مضيق هرمز، وكان على متنها طاقم يضم 24 شخصاً، وأوضحت الوزارة أن الحادث لا يزال قيد المتابعة، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة جمع المعلومات الأولية المتعلقة بما جرى.

تحقيقات بشأن أسباب الحريق والأضرار

ذكرت الخارجية الكورية الجنوبية أن السلطات المعنية تعمل حالياً على التحقق من السبب الذي أدى إلى اندلاع الحريق، إلى جانب تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.

وأضافت أن سول تواصل اتصالاتها بشكل وثيق مع الدول المعنية لمتابعة التطورات وتحديد ملابسات الواقعة.

شركة الشحن تتابع تطورات الحادث

من جانبه، قال متحدث باسم شركة الشحن الكورية "إتش إم إم" إن حريقاً اندلع في سفينة تابعة للشركة، مشيرًا إلى أن المعلومات المتاحة حتى الآن لا تسمح بتحديد ما إذا كان الحادث ناجماً عن هجوم، مؤكداً أن المعطيات لا تزال قيد الفحص والمتابعة.

مضيق هرمز كوريا الجنوبية سفينة كورية حريق وانفجار حرب إيران

