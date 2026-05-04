"ألسنة اللهب تخرج من النوافذ".. حريق هائل بفندق في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

06:03 م 04/05/2026

اندلع حريق، اليوم الإثنين، بالطابق العلوي لأحد الفنادق الكائنة بشارع الجيش، نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

بلاغ وتحرك فوري

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل أحد الفنادق، وعلى الفور دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل السريع مع البلاغ والسيطرة على ألسنة اللهب.

جهود مكثفة للسيطرة على الحريق

تكثف قوات الحماية المدنية جهودها لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء الفندق أو المباني المجاورة، بالتزامن مع استمرار أعمال الإخماد والتبريد للسيطرة الكاملة على النيران.

انتشار أمني بمحيط الواقعة

شهد محيط موقع الحريق انتشارًا أمنيًا مكثفًا لتأمين المنطقة وتنظيم الحركة المرورية، إلى جانب تسهيل حركة سيارات الإطفاء أثناء مباشرة مهامها.

تحقيقات لكشف أسباب الحريق

تتابع الجهات المختصة تطورات الحادث للوقوف على أسبابه وحصر الخسائر الناتجة عنه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب انتهاء أعمال الإخماد والتبريد.

