كشفت الفنانة جنات، عن تعرضها لوعكة صحية، ونشرت صورة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع إنستجرام.

واكتفت جنات بالتعليق على صورة لها أثناء تلقي العلاج، قائلة: "ادعولي".

أغنية إنت صح

وطرحت جنات، الشهر الماضي عبر موقع يوتيوب، أغنية بعنوان "إنت صح" من كلمات مصطفى نصار، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي يوسف حسين، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، في حين تولى إخراج الكليب المخرج أحمد علاء الجندي.

أعمال جنات في موسم رمضان

وقدمت الفنانة جنات في موسم رمضان 2026 أغنية بعنوان "ها قد عاد"، من كلمات الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع ديفيد أمين.

كما قدمت الفنانة جنات أغنية لصالح أحد المنتجات الغذائية، بعنوان "نسيت".

اقرأ أيضا

بالصور.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

بينهن حنان ترك وزينة.. فنانات شاركن هاني شاكر بطولة أغانيه المصورة