كشف الفنان صبري عبدالمنعم تفاصيل رؤيته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، مؤكدًا أنه شاهده مرتين، واصفًا تلك الرؤى بأنها من أجمل اللحظات التي مر بها في حياته.

وأوضح صبري عبدالمنعم في لقائه ببرنامج تقديم الإعلامي نزار الفارس، أن ملامح النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غاية الجمال والكمال، مشيرًا إلى أن وجهه كان أصغر قليلًا، وشعره متساويًا ويتخلله بعض البياض، كما كان يرتدي جلبابًا جميلًا زاد من هيبته وجماله.

تفاصيل الرؤية الأولى

وعن تفاصيل الرؤية الأولى التي جمعته بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت داخل الكعبة المشرفة، حيث كانا يجلسان إلى جوار بعضهما البعض ويتبادلان الحديث كانا يتحدثان ويضحكان خلال اللقاء، متابعًا: "كنا قاعدين في الكعبة جنب بعض وبنتكلم وبندردش وبنضحك،".

تفاصيل الرؤية الثانية

وأوضح أن الرؤية الثانية شهدت موقفًا مختلفًا، إذ كان يتحدث ويضحك مع النبي صلى الله عليه وسلم، متابعًا: "المرة الثانية شوفت النبي محمد وـنا بنتكلم معه وبنضحك وحولينا الصحابة بيزعقولي بيقولوا إزاي تضحك كدا مع حضرة سيدنا النبي، قلت لهم إحنا صحاب وسيدنا النبي قال لهم دا صحبي لازم أضحك معاه".

