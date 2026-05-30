شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا خلال رحلتها لأداء فريضة الحج التي تؤديها بالمملكة العربية السعودية هذا العام.

ياسمين عبدالعزيز تشكر السعودية

ونشرت ياسمين، الفيديو الذي ظهرت فيه بملابس الحج، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل الشكر والتقدير لوزارة الإعلام السعودية والمملكة العربية السعودية على جهودها الكبيرة والمشرفة في خدمة ضيوف الرحمن.. دعوة كريمة وغالية على قلبي أعتز بيها".

تعليقات الجمهور

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حج مبرور وسعي مشكور يا فنانة، منورة ما شاء الله، ربنا يحميكي يا رب، أحلى حجة ربنا يتقبل، فرحت بوجودك في الحج السنة دي انتي تستاهلي كل خير، قمر والله، ربنا يتقبل صالح الأعمال يا رب".

ياسمين عبدالعزيز بفيلم خلي بالك على نفسك

وتنتظر الفنانة ياسمين عبدالعزيز، طرح فيلمها السينمائي الجديد "خلي بالك على نفسك" المقرر له الأيام المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم بينهم أحمد السقا، ولبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

