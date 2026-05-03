أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن طرح تذاكر النزال بين الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك ونجم الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن، تحت عنوانGlory in Giza ، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الملاكمة Glory in Giza

ومن المقرر أن تقام مباريات الملاكمة والتي تحمل عنوان نزال Glory in Giza يوم السبت الموافق 23 مايو عند أهرامات الجيزة في مصر، حيث يلتقي بطل العالم في الوزن الثقيل أوسيك (24–0، 15 بالضربة القاضية) مع فيرهوفن ويتنافسان على لقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، في مواجهة تُبث عبر منصةDAZN .

وتشهد الأمسية بطاقة نزالات قوية، يتقدّمها نزال على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) الشاغر في وزن السوبر متوسط بين البريطاني حمزة شيراز (22–0–1) والألماني عالم بيغيتش (29–0–1)، ويخوض شيراز أولى نزالاته في عام 2026 بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة الخامسة على إدغار بيرلانغا في يوليو الماضي.

لقب رابطة الملاكمة العالمية

ويلتقي البريطاني جاك كاتيرال (32–2) مع الأوزبكي شاخرام غياسوف (17–0) على لقب رابطة الملاكمة العالمية (WBA Regular) في وزن الويلتر، وذلك بعد فوز كاتيرال الأخير على إيكو إيسومان في نوفمبر.

وفي الوزن الثقيل، يواجه الكوبي فرانك سانشيز (25–1) الأمريكي غير المهزوم ريتشارد توريز جونيور (14–0)، الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، إذ يدافع سانشيز عن لقبي WBC Americas وWBO NABO، كما يدافع الأوكراني غير المهزوم دانيال لابين (13–0) عن ألقابه القارية لمنظمات WBA وWBO وIBF أمام بنجامين مينديز تاني (9–1).

مشاركات سعودية ومصرية

ويواصل الملاكم السعودي الصاعد سلطان المحمد (3–0) حضوره ضمن البطاقات الكبرى، ويواجه الإندونيسي ديدي إمبراكس (2–4) في وزن الريشة، كما يواجه المصري باسم ممدوح (10–2) الأمريكي غير المهزوم جمار تالي (6–0) على أرضه، فيما تشهد الأمسية مشاركة عدد من المواهب المصرية الصاعدة، ويلتقي محمود مبارك مع علي سيرونكوما، ويواجه عمر هيكل نظيره مايكل كاليالا.

وعلى صعيد نزالات السيدات، تدافع اليابانية ميزوكي هيروتا (10–0)، الحاصلة على جائزة أفضل ملاكمة في العالم من مجلة The Ring، عن لقبي The Ring وWBO أمام الأسترالية من أصول مصرية مي سليمان (10–1)، في سابع دفاع لها عن لقب WBO وأول ظهور لها ضمن بطاقة رئيسية كبرى.

