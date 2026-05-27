حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة :

إعداد- نوران أسامة:

نانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، ارتدت خلالها "ترينج" مكونا من شورت وجاكيت باللونين الأخضر والأصفر، ونسقت معه قميصا أبيض وجرفت سوداء.

ياسمينا العبد

شاركت الفنانة ياسمينا العبد جمهورها صورا من أحدث ظهور لها، أثناء تقديمها حفل الموسيقار عمر خيرت داخل قاعة ألبرت الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللون الأحمر، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورا لها من العرض الخاص لفيلم "إذما"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"،وظهرت سلمى بإطلالة بسيطة وأنيقة، مرتدية توبًا أزرق اللون مع جيبة سوداء، ما نال إعجاب متابعيها.

ياسمين عبد العزيز

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على أداء فريضة الحج هذا العام، وظهرت داخل الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، وظهرت بإطلالة بيضاء داخل الحرم، كما نشرت صورة عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك".

درة

ظهرت الفنانة درة مع زوجها وهما يؤديان فريضة الحج، ونشرت درة الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها صورا من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة.

محمد هنيدي

ظهر الفنان محمد هنيدي بملابس الإحرام وهو يؤدي فريضة الحج، وشارك جمهوره الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة له من أحدث ظهور لها ونشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

