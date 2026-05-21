تأثر النجم العالمي رامي مالك بعد عرض أحدث أفلامه هذا العام بعنوان "The Man I Love" الذي عرض ضمن المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 79 هذا العام.

وعقب انتهاء عرض الفيلم المثير للجدل، وقف الحضور لمدة 7 دقائق كاملة احتفالا بـ أبطال وفريق عمل الفيلم، إذ ظهر رامي مالك متأثرا بحفاوة الحضور وسط توقعات منافسة الفيلم بقوة على جائزة "السعفة الذهبية" أفضل فيلم في الفعاليات هذا العام.

كواليس فيلم "The Man I love"

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والرومانسية بمدينة نيويورك في ثمانينيات القرن العشرين، حول علاقة بين رجلين أحدهما فنان، لتتطور علاقتهما ما بين المرض والموت، وسط العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من رامي مالك، ريبيكا هال، إيبون موس باكراك، توم ستيردجيز، إيمي كارلسون، ساشا لاين، كتابة وإخراج الأمريكي إيرا ساكس،ويعرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للفيلم وسط منافسة شرسة بين عدد من الأفلام على جائزة السعفة الذهبية.

Rami Malek cries during an 8-minute standing ovation for his gay drama “The Man I Love” at #Canneshttps://t.co/ZToFIG1wrw pic.twitter.com/aBI1r8rzwe — Variety (@Variety) May 20, 2026

آخر مشاركات رامي مالك على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات رامي مالك على شاشة السينما بفيلم الدراما "Nuremberg" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم حول قيام طبيب نفسي من الحرب العالمية الثانية بتقييم القادة النازيين قبل محاكمات نورمبرج، ويزداد هوسه بفهم الشر بينما يشكل رابطة مقلقة مع هيرمان جورينج.

كواليس الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي

تقام فعاليات الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام في الفترة من 12 حتى 23 مايو الجاري، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية.

