كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن "مفاجأة" تجمع النجم محمد رمضان، والمنتج صادق الصباح، والمؤلف أحمد مراد.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ صورة عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، بصحبة الفنان محمد رمضان، والكاتب أحمد مراد، والمنتج صادق الصباح، والإعلامي محمد عبد المتعال "مدير عام قنوات mbc مصر".

وعلّق تركي آل الشيخ على الصورة، قائلا: "مفاجأة قريباً".

وأعاد محمد رمضان، نشر الصورة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "رمضان 2027 بإذن الله".

تفاصيل أزمة واجهت محمد رمضان وصادق الصباح

ويأتي اللقاء الذي تم تحت رعاية تركي آل الشيخ، وجمع بين محمد رمضان والمنتج صادق الصباح، بعد 12 عاماً من الخلافات التي اشتعلت بينهما عام 2014، وتحديداً بعد تعاونهما في مسلسل "ابن حلال".

وبدأت الأزمة عقب اكتشاف المنتج صادق الصباح تعاقد محمد رمضان مع المنتج محمد عبد الحميد على تقديم مسلسل من إنتاجه في رمضان 2015، رغم تعاقده مع "الصباح" على عقد تقديم مسلسلين كان أولهما "ابن حلال".

ووصل النزاع إلى نقابة المهن التمثيلية والتي كان يرأسها وقتها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وأكد محمد رمضان، خلال التحقيقات، أنه لم يقصد أن يرتكب هذه المخالفة، موضحاً أنه لم يقرأ جيداً بنود العقد الذي وقّع عليه مع المنتج صادق الصباح، لأن العقد كان ينص على بندين، الأول هو أن المسلسل يُعرض في شهر يوليو لعام 2016 على أن يبدأ العمل في فترة أقصاها 1 يناير 2016، وينص البند الثاني على أن هذا العمل سيكون المسلسل الذي يلي مباشرة "ابن حلال".

وأوضح رمضان أنه حدث سوء تفاهم غير مقصود، ولم ينتبه إلى أن عقده مع المنتج صادق الصباح ينص في أحد بنوده على عدم جواز تقديمه أي مسلسل آخر قبل نهاية عقده في يوليو 2016، وذلك قبل الموافقة على التعاقد مع شركة أخرى لتقديم مسلسل يتم عرضه في 2015.

كيف انتهى النزاع بين محمد رمضان والصباح؟

نجح الفنان سامي مغاوري، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في حل النزاع ودياً، بعد تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وشهد عام 2016 تقديم محمد رمضان مسلسل "الأسطورة" مع المنتج محمد عبد الحميد، في حين تراجع المنتج صادق الصباح عن تقديم مسلسل بعنوان "ولاد المحروسة"، كان المرشح الأول لبطولته هو "رمضان".

يذكر أن محمد رمضان أعلن في مايو 2025 سداد 35 مليون جنيه لصالح مجموعة "MBC"، تنفيذاً لحكم قضائي صادر ضده، بسبب عدم التزامه بتنفيذ تعاقد على تقديم مسلسلات لصالحها.

