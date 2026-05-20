شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي لاقت إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جومانا الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأبيض، تميز بفتحة جانبية، ونسقت معه "بوط" بنفس اللون.

تعليقات الجمهور على إطلالة جومانا مراد

وحازت الصور على إعجاب واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "قمر"، "الجمال كله"، "ما شاء الله خطيرة"، "الشياكة كلها"، "جميلة وراقية"، "جميلة الجميلات".

آخر ظهور لـ جومانا مراد

وكان آخر ظهور لجومانا مراد خلال حضورها حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية، الذي أقيم قبل أسبوعين أمام سفح الأهرامات، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

آخر مشاركات جومانا مراد على شاشة السينما

وكانت آخر مشاركات جومانا مراد السينمائية من خلال فيلم "ع الزيرو"، بطولة محمد رمضان، والذي عُرض عام 2023.

وشارك في بطولة الفيلم كل من نيللي كريم، شريف دسوقي، منذر مهران، ومحمد لطفي، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.

