أحمد السعدني يحتفل بفوز الأهلي بطريقة كوميدية

كتب : مروان الطيب

01:31 ص 02/05/2026

احتفل الفنان أحمد السعدني بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

نشر أحمد السعدني صورة لشخصية ثروت الشهيرة التي جسدها الفنان شعبان حسين وحركته الشهيرة "تلاتة" ضمن أحداث مسلسل "يوميات ونيس"، وذلك عبر خاصية الاستوري على انستجرام، في إشارة لفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

كانت آخر مشاركات أحمد السعدني على شاشة السينما بفيلم "ولنا في الخيال حب" عام 2025

تدور أحداث الفيلم حول يوسف، أستاذ جامعي انطوائي، يحاول أن يعيش حياة هادئة ومنعزلة، لكن دخول الطالبة وردة إلى عالمه يقلب الموازين. وبينما تسعى لإصلاح علاقتها بحبيبها نوح، يجد يوسف نفسه يتورط تدريجيًا في مشاعرها وصراعاتها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، بسنت أبوباشا، تأليف وإخراج سارة رزيق.

أعمال ينتظر عرضها أحمد السعدني قريبا

يشارك الفنان أحمد السعدني النجم محمد هنيدي والنجمة منى زكي بطولة فيلم "الجواهرجي" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

