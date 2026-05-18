فاجأت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز جمهورها بظهور مختلف ولوك جديد، بعدما اعتمدت اللون الأشقر خلال تواجدها في مهرجان كان السينمائي.

ونشر مصفف الشعر العالمي ديميتريس جيانيتوس صور اللوك الجديد لجورجينا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتتلقى الإطلالة تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

تفاصيل إطلالة جورجينا في مهرجان كان السينمائي

وخطف ظهور جورجينا الأنظار فور وصولها إلى مهرجان كان السينمائي، إذ ظهرت على غير عادتها بإطلالة مختلفة، إذ ارتدت بدلة مكونة من بنطال أسود وقميص جريء بفتحة صدر واسعة، مع شعر أشقر.

آخر أعمال جورجينا رودريغيز

وكانت آخر مشاركات جورجينا من خلال برنامج الواقع أنا جورجينا، الذي عُرض موسمه الأول على منصة Netflix عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، ما دفع المنصة لإنتاج مواسم جديدة، كان آخرها الموسم الثالث عام 2024.

