حل المطرب أبو، ضيفا على جيهان عبد الله، في برنامج "أجمد 7"، مساء أمس الأحد، عبر "نجوم إف إم".

المطرب أبو يتحدث عن أغنيته الجديدة

وقال أبو: "الأغنية بعنوان ده وقتنا تُطرح لأول مرة على نجوم إف إم، على أن تُطرح عبر باقي المنصات بعد 4 أيام، لدي شقيق تخرج ابنه من الجامعة، وشعرت برغبة في تقديم أغنية خاصة بهذه المناسبة، لأنه لا توجد لدينا سوى أغنية (وحياة قلبي وأفراحه) التي يتم تشغيلها دائمًا في حفلات التخرج".

وتابع: "قررت كتابة الكلمات، ثم عرضتها على الملحن والموزع، وأنا لا أغني فيها بمفردي، فهي أغنية تعبر عن فرحتنا بهذا اليوم تحديدًا، لأنه يمثل لحظة مهمة جدًا في حياة الخريج وعائلته".

وأضاف: أنا متأكد أن هذه الأغنية ستنتشر في كل مكان، لأنها صُنعت لهدف مهم، وأنا أميل أكثر إلى الأغاني المبهجة، حتى لو كانت الكلمات حزينة، يكون اللحن مليئًا بالسعادة، وفي أغنية (ده وقتنا) تخيلت شعور الفرح والسعادة لدى كل من يستمع إليها”.

حفل المطرب أبو

وأحيا أبو حفلا غنائيا منذ أيام، بمدينة السادس من أكتوبر ، وسط حضور جماهيري كبير، وقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه منها: "3 دقات"، "محتار"، "إنتي حلوة "، وغيرها.

