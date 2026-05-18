قبل أزمة "أسد".. كيف انتقم "جعفر العمدة" و"حكيم باشا" من عنصرية منع الجلباب الصعيدي؟

كتب : مصطفى حمزة

09:00 ص 18/05/2026
    محمد رمضان وزينة في جعفر العمدة
    مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا
    محمد رمضان في جعفر العمدة

شن النجم محمد رمضان، والمخرج محمد دياب، هجوماً ساخناً ضد دار العرض السينمائي في أحد الفنادق، بعد منع 3 رجال من حضور عرض فيلم "أسد"، في إحدى دور العرض بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

وأعلن الرجال الثلاثة في مقطع فيديو، أن أمن الفندق رفض دخولهم لمشاهدة فيلم "أسد" في دار العرض السينمائي، بسبب ارتداء الثلاثة الجلباب الصعيدي.

وظهر محمد رمضان في مقطع فيديو عبر صفحته في موقع فيسبوك، مؤكداً رفضه ما حدث، وناشد وزيرة الثقافة التدخل وتقديم اعتذار إلى الرجال الثلاثة.

وكتب: "شرف ليا وللسينما ولكل صناع فيلم أسد دخولكم الفيلم ولو ماشلتكوش الأرض أشيلكم على راسي.. واثق في رد فعل معالي وزيرة الثقافة باعتذارها الرسمي لكل الصعايدة في مصر، السينما للجميع يافندم ودي أبسط حقوق الشعب".

ووصف المخرج محمد دياب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، ما حدث مع أبناء الصعيد الثلاثة بالجريمة.

وأضاف: "المفارقة إن ده يحصل مع ناس داخلة تتفرج على فيلم أسد اللي هو بالأساس ضد العنصرية. إحنا عازمين الناس المحترمة دي على الفيلم، وأنا هخش معاهم بالجلابية شخصياً".

المفارقة هنا أن محمد رمضان، بطل فيلم "أسد"، سبق وواجه نفس موقف الثلاثي الصعيدي، وذلك ضمن أحداث مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في عام 2023.

وشهدت أحداث المسلسل، منع "جعفر العمدة" الشخصية التي جسدها محمد رمضان، من دخول أحد المطاعم بصحبة زوجته زينة، بسبب ارتدائه الجلباب الصعيدي.

وقام "جعفر العمدة" بشراء المطعم، ودخله بالجلباب، وقرر منع تقديم الخمور، وتعديل المنيو بإضافة تقديم "لحمة الراس والمخاصي".

وواجه الفنان مصطفى شعبان الموقف نفسه، وذلك ضمن أحداث مسلسل "حكيم باشا"، الذي عرض في موسم رمضان 2025.

وفوجئ "حكيم باشا" الشخصية التي قدمها مصطفى شعبان، خلال دخوله فندقاً يملكه، أن مدير الأمن يتصدى له لمنع دخوله بالجلباب الصعيدي، ورد عليه بأنه المالك.

وقام "حكيم" بإبلاغ مدير أمن الفندق، عن قراره أن يكون الزي الخاص به بعد تلك الواقعة هو زي "سبونج بوب".

