أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وبالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، إقامة ندوة في حب الفنان الكبير هانى شاكر.



ندوة في حب هاني شاكر

تقام الندوة بعنوان "ليلة في حب أمير الغناء العربي هاني شاكر " يوم الأربعاء المقبل، الموافق 13 مايو، بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، في تمام السادسة مساء.

أبرز حضور الندوة

ويحضر الندوة نخبة كبيرة من نجوم الغناء والموسيقى، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والدكتور علاء سلامة وكيل أول نقابة الموسيقيين، ويدير الندوة طارق مرتضى المتحدث الرسمي للنقابة.

وفاة هاني شاكر

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير هاني شاكر يوم 3 مايو، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة.

