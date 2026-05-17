18 حالة بالمستشفيات.. الصحة تكشف الوضع الطبي للحجاج في السعودية

كتب : أحمد جمعة

02:47 م 17/05/2026

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، مشددة على عدم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم.

وأعلنت وزارة الصحة تقديم 6665 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء السبت 16 مايو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة في بيان اليوم، أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم السبت بلغ 1321 خدمة طبية، شملت 1155 خدمة في عيادات مكة المكرمة و166 خدمة في عيادات المدينة المنورة.

وفيما يخص الحالات التي تتلقى الرعاية في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 18 حالة، منها 14 حالة في مكة المكرمة (6 حالات بالأقسام الداخلية، و6 حالات بالرعاية المتوسطة، وحالتين بالرعاية المركزة)، و4 حالات في المدينة المنورة (حالتين بالأقسام الداخلية وحالتين بالرعاية المركزة).

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم وسرعة تماثلهم للشفاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

