كشف الكاتب أكرم السعدني عن كواليس حلم طارد الفنانة سعاد حسني قبل وفاتها، وذلك عبر فيديو نشره على صفحته انستجرام.

وكان عنوان الفيديو: " مش هتصدقوا ايه كان الحلم الذي كان يطارد سعاد حسني قبل وفاتها".

وتحدث عن الحلم قائلا: "هالة أختي متجوزة محمود البزاوي الصديق الصدوق لماهر عواد زوج سعاد حسني، واللي قاله أنها رجعت تحلم حلمها القديم المتكرر بأنها واقفة فوق برج القاهرة بتحيي الجمهور والناس كلها تحت وهي بترمي نفسها للناس من فوق البرج، أي حد ممكن يفسر الحلم ده!!".

من هو أكرم السعدني

أكرم السعدني هو كاتب وصحفي مصري ينتمي إلى عائلة أدبية وفنية عريقة؛ فهو نجل الكاتب الساخر الكبير محمود السعدني، وابن شقيق الفنان الراحل صلاح السعدني، وعم الفنان أحمد السعدني.

يقدم برنامج "سعدنيات" عبر قناة أكرم السعدني على يوتيوب، والذي يوثق من خلاله ذكريات والده محمود السعدني وكواليس الوسط الفني.

كما يشارك أكرم السعدني جمهوره ومتابعيه عبر حساب أكرم السعدني على إنستجرام بذكرياته وصوره مع كبار نجوم الفن، مثل الزعيم عادل إمام.

وفاة الفنانة سعاد حسني

رحلت الفنانة المصرية سعاد حسني، عن عالمنا في 21 يونيو 2001 بلندن عن عمر يناهز 58 عاماً، إثر سقوطها من شرفة شقة صديقتها في برج ستيوارت، في حادثة مثيرة للجدل ظلت لغزاً طويلاً بين انتحار أو قتل، تاركةً وراءها إرثاً فنياً عظيماً.

