تصوير - أحمد مسعد:

شهد عزاء الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، المقام مساء اليوم بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء..

وكان من أبرز الحضور الفنان مفيد عاشور، والفنانة فردوس عبدالحميد، والفنان أيمن عزب، إلى جانب عدد من الفنانين الذين حرصوا على المشاركة في وداع أحد أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وحرصت أسرة الفنان الراحل على استقبال المعزين داخل المسجد، وسط حالة من الحزن التي سيطرت على أجواء العزاء.

رحيل عبدالرحمن أبو زهرة

ورحل عبدالرحمن أبو زهرة عن عالمنا يوم الإثنين الماضي عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد رحلة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الفن العربي، أبرزها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وفيلم "بئر الحرمان"

