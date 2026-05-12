دخل المطرب محمد فؤاد قوائم "تريند" موقع "جوجل"، عقب الكشف عن زواجه للمرة الثانية، وانفصاله عن أم أولاده الثلاثة "عبد الرحمن، وبسملة، وآلاء".

وأكدت مصادر مقربة من الفنان محمد فؤاد، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، زواجه للمرة الثانية منذ أشهر وانفصاله عن أم أولاده .

ماذا قال محمد فؤاد عن أم أولاده؟



تزوج الفنان محمد فؤاد، البالغ من العمر 65 عاماً، من زوجته الأولى مروة حنفي الشندويلي عام 1993، وذلك بعد فترة من فسخ خطوبته من الفنانة صابرين.

وتحدث محمد فؤاد، خلال ظهوره في برنامج "صالون أنوشكا"، عن تفاصيل زواجه الأول قائلاً: "قابلت زوجتي لأول مرة صدفة، وشعرت وقتها أنها أم أولادي، وعندما تزوجت كنت في عمر الـ32".

وأضاف: "كنت أعرف أنني سأتزوج قبل حدوث ذلك، وكنت على يقين أنني سأقابل زوجتي قبل التعرف عليها وزواجنا بشهرين؛ لأني كنت قبلها أقضي مناسك العمرة ودعوت الله أن أتزوج قبل مرور 3 أشهر وقتها، وأن أنجب ولداً أسميه عبد الرحمن، وهو ما حدث".

تفاصيل زواج محمد فؤاد



وقال محمد فؤاد إنه تزوج في غرفة داخل منزل والده ووالدته، وأقام معهما لمدة عام، مؤكداً أنه كان يحلم منذ صغره بذلك، لأن شقيقه الأكبر "حسن" كان متزوجاً أيضاً في بيت العائلة، فأراد تقليده لأنه أحب الفكرة.

وأوضح محمد فؤاد أن أولاده يسمعون كلام والدتهم أكثر منه، لأنها "شديدة معاهم" في بعض الأحيان، وحازمة للغاية في أي شيء له علاقة بمستقبلهم أو الأخلاق.

وعن العلاقة بينه وبين زوجته وأولاده الثلاثة، قال فؤاد: "كلمتها هي الأولى عليهم، وأنا بخسر بمزاجي، وبخليهم يسمعوا كلامها أكتر مني بمزاجي". مؤكداً أنها أحياناً تقسو عليهم، خاصة في الأمور المتعلقة بالأخلاق ومستقبلهم.

واحتفل محمد فؤاد، في أبريل 2024، بزواج نجله "عبد الرحمن"، وشارك بالغناء فيه مع عمرو دياب، وفي يناير 2025 توفي حنفي الشندويلي، والد "مروة" أم أولاده، كما أقام حفل زفاف ابنته "بسملة" في يوليو 2025.

أغاني محمد فؤاد



يذكر أن محمد فؤاد طرح في يناير الماضي 3 أغانٍ، وهي: "في قربك"، و"يا فؤش"، و"كفاية غربة"، وذلك من خلال شركة "مقام" التي أسسها ويديرها نجله عبد الرحمن.







