نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده

كتب : منال الجيوشي

09:49 م 06/04/2026

عبدالرحمن ابو زهرة

تحدث الموسيقار أحمد أبو زهرة، عن تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، بعد نقله إلى المستشفى.

وقال أبو زهرة خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، إن والده لا يزال فاقدًا للوعي حتى الآن، وأن حالته الصحية ما زالت مرتبطة بمشكلات الجهاز التنفسي والحاجة إلى التنفس الصناعي.

وكشف أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، أن الحالة الصحية لوالده لم تشهد أي تحسن منذ دخوله المستشفى، وأكد أن الأطباء يشتبهون في وجود مشكلة بالرئة، إلا أن الأزمة الأساسية حاليًا تكمن في صعوبة التنفس.

وأضاف: "الفريق الطبي لا يملك في الوقت الراهن خيارات علاجية متعددة، وهناك احتمالية لوجود ورم، لكن لا يمكن سحب عينة للتشخيص نظرًا لخطورة ذلك على حالته الصحية بسبب تقدمه في السن".

وأوضح أحمد أبو زهرة أنه في حال تم التأكد من وجود ورم، سواء كان حميدًا أو خبيثًا، فلن يتم التدخل الجراحي، لأن الأطباء لن يسمحوا بإجراء أي عملية في ظل حالته الصحية الصعبة.

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق