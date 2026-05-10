وفاة والدة الموزع جلال فهمي.. تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة

كتب : سهيلة أسامة

01:34 م 10/05/2026

جلال فهمي

أعلن مهندس الصوت والموزع الموسيقي جلال فهمي وفاة والدته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب جلال فهمي: "أمي حبيبتي نور عيني أول حب في حياتي في ذمة الله".

موعد ومكان الجنازة


وكشف جلال فهمي في منشور آخر عن موعد ومكان الجنازة، والتي من المقرر أن تقام عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن في مقابر الواحات.


أحدث أعمال جلال فهمي


يُذكر أن آخر أعمال الموزع الموسيقي جلال فهمي جاءت من خلال تعاونه مع الفنان تامر حسني، إذ تولى توزيع أغاني "من قلبي" و"أعز الناس" و"دايمًا ساند على أهلي"، التي طرحت في موسم رمضان.

