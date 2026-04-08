ماكرون: أكثر من 15 دولة تعمل مع إيران لفتح مضيق هرمز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أكثر من 15 دولة تعمل مع إيران للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

وأوضح أن المبادرة، التي تقودها فرنسا، تضم دولًا من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف: "نحو 15 دولة مُعبّأة حاليًا وتشارك في التخطيط، بقيادة فرنسا، لتمكين تنفيذ مهمة دفاعية بحتة بالتنسيق مع إيران، عندما تتوفر الظروف المناسبة، لتسهيل استئناف حركة الملاحة البحرية".

كما رحّب ماكرون بإعلان وقف إطلاق النار، معربًا عن تفاؤله باحترامه على أرض الواقع.

ووصف ماكرون الوضع في لبنان بـ"الحرج"، مضيفاً أنه "يجب احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء المنطقة".

واعتبر ماكرون إعلان وقف إطلاق النار "أمراً جيداً للغاية"، مضيفاً أن "من الجيد أن إيران قالت إنها ستعمل على فتح مضيق هرمز".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، صباح الأربعاء، "دعم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين"، فيما اعتبر أن قرار وقف إطلاق النار "لا يشمل لبنان"، وذلك بعدما أعلنت باكستان، الوسيطة في المفاوضات، أن الاتفاق "يشمل جميع الأماكن بما في ذلك لبنان".