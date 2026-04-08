إعلان

ماكرون: أكثر من 15 دولة تعمل مع إيران لفتح مضيق هرمز

كتب : وكالات

12:07 م 08/04/2026

إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أكثر من 15 دولة تعمل مع إيران للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

وأوضح أن المبادرة، التي تقودها فرنسا، تضم دولًا من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف: "نحو 15 دولة مُعبّأة حاليًا وتشارك في التخطيط، بقيادة فرنسا، لتمكين تنفيذ مهمة دفاعية بحتة بالتنسيق مع إيران، عندما تتوفر الظروف المناسبة، لتسهيل استئناف حركة الملاحة البحرية".

كما رحّب ماكرون بإعلان وقف إطلاق النار، معربًا عن تفاؤله باحترامه على أرض الواقع.

ووصف ماكرون الوضع في لبنان بـ"الحرج"، مضيفاً أنه "يجب احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء المنطقة".

واعتبر ماكرون إعلان وقف إطلاق النار "أمراً جيداً للغاية"، مضيفاً أن "من الجيد أن إيران قالت إنها ستعمل على فتح مضيق هرمز".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، صباح الأربعاء، "دعم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين"، فيما اعتبر أن قرار وقف إطلاق النار "لا يشمل لبنان"، وذلك بعدما أعلنت باكستان، الوسيطة في المفاوضات، أن الاتفاق "يشمل جميع الأماكن بما في ذلك لبنان".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون إيران وأمريكا حرب إيران اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفاض مفاجئ في أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

انخفاض مفاجئ في أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الأربعاء
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء
رغم هدنة إيران وأمريكا.. جيش الاحتلال ينذر سكان مناطق لبنانية بالإخلاء
شئون عربية و دولية

رغم هدنة إيران وأمريكا.. جيش الاحتلال ينذر سكان مناطق لبنانية بالإخلاء
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. استهداف منشآت نفطية ومحطات كهرباء في الكويت
شئون عربية و دولية

بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. استهداف منشآت نفطية ومحطات كهرباء في الكويت
قرار من النقض بشأن طعن المضيفة التونسية على حكم حبسها 15 سنة بتهمة قتل
حوادث وقضايا

قرار من النقض بشأن طعن المضيفة التونسية على حكم حبسها 15 سنة بتهمة قتل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران