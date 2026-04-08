حرب إيران.. الإمارات: حرائق في مجمع حبشان للغاز إثر اعتراض جوي

كتب : محمود الطوخي

12:09 م 08/04/2026

شهد مجمع حبشان للغاز في إمارة أبوظبي حادثا ميدانيا ناتجا عن تداعيات المواجهة الجوية المستمرة في سياق حرب إيران الراهنة، مما استدعى تدخل الأنظمة الدفاعية.

تفاصيل اعتراض أنظمة الدفاع الجوي خلال حرب إيران

وأفادت السلطات المعنية في إمارة أبوظبي، بأن الواقعة التي شهدها مجمع حبشان للغاز ناتجة عن تساقط حطام وشظايا إثر عملية تصدٍّ ناجحة قامت بها منظومة الدفاع الجوي.

هذا الاشتباك الجوي، الذي يأتي في ظل التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين بين إيران وأمريكا، أدى إلى اندلاع حرائق محدودة في عدة مواقع داخل المنشأة الحيوية.

وعلى صعيد الخسائر البشرية، أكدت الجهات المختصة تسجيل 3 إصابات وصفت بأنها بسيطة، شملت شخصين من الجنسية الإماراتية ومصابا من الجنسية الهندية.

حالة العمليات في حبشان وتأثيرات صراع إيران وأمريكا

كإجراء احترازي وضمانا لأمن المنشآت والأفراد، تقرر تعليق كافة الأنشطة والعمليات التشغيلية في الموقع بصفة مؤقتة.

وشددت الجهات الرسمية على أنها ستوافي المواطنين والمقيمين بكافة التحديثات فور توفر معلومات جديدة حول الحادث المرتبط بظروف حرب إيران الحالية.

ووجهت السلطات نداء عاجلا للجمهور بضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من المصادر الحكومية الرسمية فقط، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو تداول بيانات غير موثقة قد تزيد من حالة الارتباك حول طبيعة الصراع بين إيران وأمريكا وتأثيراته الميدانية.

