بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان

تواصل الفنانة رحاب الجمل الاحتفال بقرب عيد ميلادها الذي يوافق يوم 20 أبريل من كل عام.

إذ نشرت رحاب الجمل مقع فيديو عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام ظهرت خلاله وهي تحمل تورتة عيد الميلاد وسط أجواء احتفالية، وانهالت عليها تعليقات التهنئة من قبل جمهورها ومحبيها.

رحاب الجمل تشارك بمسلسل "المتر سمير" في رمضان 2026

شاركت الفنانة رحاب الجمل بمسلسل "المتر سمير" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول المحامي سمير الذي يدخل في العديد من المفارقات الكوميدية، إذ يمر بأزمة شخصية تؤثر على حياته وتقلبها رأسا على عقب.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد عبد الرحمن، محمد أوتاكا، ناهد السباعي، شريف حسني، تأليف ممدوح متولي ومصطفى عمر، إخراج خالد مرعي.

رحاب الجمل تنتظر عرض فيلم "الست لما"

تشارك الفنانة رحاب الجمل، النجمة يسرا بطولة فيلم "الست لما" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ببطولة فيلم "الست لما" مجموعة من نجوم السينما المصرية هم ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمد جمعة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

