تفاصيل سقوط صاحب مخبز بالفيوم بتهمة تهريب الدقيق البلدي

كتب : حسين فتحي

05:55 م 07/04/2026
    إحباط تهريب 2.2 طن دقيق
    المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين بالفيوم
أحبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، محاولة لتهريب كمية كبيرة من الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية، قبل بيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي.

كانت حملة تموينية مكبرة، رصدت قيام أحد أصحاب المخابز البلدية بقرية البسيونية التابعة لمركز الفيوم ببيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء.

وأوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه جرى ضبط مخزن سري خاص بأحد أصحاب المخابز بالقرية وعُثر بداخله على 2 طن و 200 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم عبارة 45 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كجم.

وأضاف عبد الحفيظ، أن الدقيق المضبوط مدعم مخصص للمخابز البلدية، ويحظر تداوله أو الاتجار به خارج المنظومة الرسمية.

جرى التحفظ على المضبوطات وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.

تموين الفيوم ضبط دقيق مدعم السوق السوداء تهريب دقيق

بعد ضجة محمد الخشن.. المركزي يشدد ضوابط منح القروض وتجديد التسهيلات بالبنوك
16 ضحية بين قتيل ومصاب.. ميراث الـ 100 فدان يشعل نار الدم في قرية بأسيوط
لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
"أتحفظ على البيان".. أول تعليق لمظهر شاهين على إحالته للتحقيق بالأوقاف
حرب إيران وأمريكا.. كيف أشعلت خلافا بين القوى العظمى في مجلس الأمن؟
