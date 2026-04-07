أحبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، محاولة لتهريب كمية كبيرة من الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية، قبل بيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي.

كانت حملة تموينية مكبرة، رصدت قيام أحد أصحاب المخابز البلدية بقرية البسيونية التابعة لمركز الفيوم ببيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء.

وأوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه جرى ضبط مخزن سري خاص بأحد أصحاب المخابز بالقرية وعُثر بداخله على 2 طن و 200 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم عبارة 45 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كجم.

وأضاف عبد الحفيظ، أن الدقيق المضبوط مدعم مخصص للمخابز البلدية، ويحظر تداوله أو الاتجار به خارج المنظومة الرسمية.

جرى التحفظ على المضبوطات وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.