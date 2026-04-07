إعلان

بعد وفاة والده .. 10 معلومات عن السيناريست محمود حمدان

كتب : مروان الطيب

11:52 ص 07/04/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    السيناريست محمود حمدان
  • عرض 11 صورة
    محمود حمدان في مهرجان الفضائيات العربية
  • عرض 11 صورة
    محمود حمدان في كواليس مسلسل علي كلاي
  • عرض 11 صورة
    محمود حمدان مع الفنانة ريهام حجاج
  • عرض 11 صورة
    محمود حمدان مع الفنانة هالة صدقي
  • عرض 11 صورة
    محمود حمدان مع تامر حسني
  • عرض 11 صورة
    محمود حمدان مع نجوم الفن
  • عرض 11 صورة
    محمود حمدان مع أحمد العوضي
  • عرض 11 صورة
    محمود حمدان يعلن عن وفاة والده
  • عرض 11 صورة
    محمود حمدان مع أحمد العوضي وعصام السقا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن السيناريست محمود حمدان صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة والده عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وكتب محمود حمدان: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي ،، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأكرم نزله ووسّع مدخله، اللهم اجعل مرضه وصبره عليه في ميزان حسناته، اللهم اجعل قبره روحًا وريحانًا، وافرشه من فراش الجنة، وأنِر عليه قبره بنور من رحمتك".

ونقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن السيناريست محمود حمدان:

1- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج

2- حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان أفلام المبدعين العرب عام 2009.

3- حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بأكاديمية الفنون عام 2011.

4- كانت بدايته كممثل في مسلسل "سكة اللي يروح" عام 2007.

5- كانت آخر تجاربه التمثيلية بفيلم "التجربة المكسيكية" عام 2024.

6- شارك النجمة يسرا بطولة مسلسل "لدينا أقوال أخرى" عام 2018.

7- قام بتأليف مسلسل "عوالم خفية" عام 2018 بطولة الزعيم عادل إمام.

8- كانت بدايته كسيناريست مع الفنان أحمد العوضي بمسلسل "حق عرب" عام 2024، ليعيدا التعاون مرة أخرى بمسلسل "فهد البطل" عام 2025، وكان آخر تعاون بينهما بمسلسل "علي كلاي" عام 2026.

9- أشرف على كتابة فيلم "شمشون ودليلة" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر في أول تعاون لهما على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

10- أعلن عن وفاة والده صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026.

اقرأ أيضا:
نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده

"معلش يا صاحبي".. تامر حسني ينشر فيديو طريف لحظة سقوطه في كواليس "عمر وسلمى"

محمود حمدان أحمد العوضي مي عمر علي كلاي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

أخبار المحافظات

أخبار المحافظات

رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس