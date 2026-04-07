أعلن السيناريست محمود حمدان صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة والده عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وكتب محمود حمدان: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي ،، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأكرم نزله ووسّع مدخله، اللهم اجعل مرضه وصبره عليه في ميزان حسناته، اللهم اجعل قبره روحًا وريحانًا، وافرشه من فراش الجنة، وأنِر عليه قبره بنور من رحمتك".

ونقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن السيناريست محمود حمدان:

1- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج

2- حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان أفلام المبدعين العرب عام 2009.

3- حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بأكاديمية الفنون عام 2011.

4- كانت بدايته كممثل في مسلسل "سكة اللي يروح" عام 2007.

5- كانت آخر تجاربه التمثيلية بفيلم "التجربة المكسيكية" عام 2024.

6- شارك النجمة يسرا بطولة مسلسل "لدينا أقوال أخرى" عام 2018.

7- قام بتأليف مسلسل "عوالم خفية" عام 2018 بطولة الزعيم عادل إمام.

8- كانت بدايته كسيناريست مع الفنان أحمد العوضي بمسلسل "حق عرب" عام 2024، ليعيدا التعاون مرة أخرى بمسلسل "فهد البطل" عام 2025، وكان آخر تعاون بينهما بمسلسل "علي كلاي" عام 2026.

9- أشرف على كتابة فيلم "شمشون ودليلة" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر في أول تعاون لهما على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

10- أعلن عن وفاة والده صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026.

