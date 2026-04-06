تصدرت الفنانة دينا دياب محركات البحث خلال الأيام الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لها مرتدية فيه بدلة رقص من كواليس أحد العروض الخاصة باستوديو سمارة أعادت من خلاله إحياء الرقص والتراث السينمائي.

دينا دياب تلفت الأنظار لموهبتها

لفتت دينا دياب الأنظار لموهبتها بعد مشاركتها بفيلم "السادة الأفاضل" عام 2025، الذي شاركت فيه مع نخبة من نجوم السينما المصرية.

كما شاركت دينا دياب مؤخرا في مسلسل "بيبو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026 وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

كواليس فيلم السادة الأفاضل

تدور أحداث الفيلم بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الابن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شيء، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

وشارك ببطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد، محمد ممدوح، ميشيل ميلاد، طه دسوقي، ناهد السباعي، أحمد السعدني، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

