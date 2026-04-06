طارق النهري: تعرضت لأزمة صحية بسبب الأحداث العالمية

كتب : معتز عباس

10:00 ص 06/04/2026

كشف الفنان طارق النهري عن تأثر حالته الصحية مؤخرًا نتيجة الضغوط النفسية المرتبطة بالأحداث الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن حالته النفسية تنعكس بشكل مباشر على مستوى السكر لديه، الذي يشهد ارتفاعًا وانخفاضًا وفقًا لحالته ، رغم حرصه على اتباع أسلوب حياة صحي.

الدولة قادرة على مواجهة التحديات

وأوضح النهري، خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC، أنه يتفاعل إنسانيًا مع ما يشهده العالم من توترات وصراعات، معبرًا عن قلقه على مصر والمنطقة، ومؤكدًا أنه لا يتمنى الحروب بل يريد السلام، مع ثقته الكاملة في قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن إحساسه بالمسؤولية والانتماء يجعله في حالة تفكير دائم بشأن أوضاع البلد والاقتصاد، ما يؤثر سلبًا على حالته الصحية، مؤكدًا أن هذا القلق نابع من اهتمامه العام وليس بسبب أزمات شخصية.

دعم قرار ترشيد الكهرباء

وفي سياق آخر، أعلن دعمه لقرار الغلق المبكر للمحال، معتبرًا أنه خطوة إيجابية نحو تحسين نمط حياة المواطنين، حيث يسهم في تشجيع المواطنين على الاستيقاظ المبكر وممارسة الأنشطة اليومية في الصباح، بما ينعكس على الصحة العامة والإنتاجية.

آخر مشاركات طارق النهري

شارك الفنان طارق النهري في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "درش"، حيث جسد دور والد الفنان مصطفى شعبان، ويعمل تاجرًا في السوق.

مسلسل درش، من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، داليا مصطفى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، غادة طلعت، محمد دسوقي، نضال الشافعي، وطارق النهري.

طارق النهري الأحداث العالمية ضغوط نفسية

