أعرب الفنان طارق النهري عن دعمه لقرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، مؤكدًا أنه خطوة إيجابية يمكن أن تسهم في تغيير سلوك المجتمع إذا تم الالتزام بها بشكل فعّال.

وأوضح "النهري"، خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، تقديم منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أن هذا القرار يساعد على تنظيم الحياة اليومية، ويشجع على الاستيقاظ المبكر، بما ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذا النمط مطبق في العديد من الدول الأوروبية.

رأي طارق النهري في السوشيال ميديا

وأضاف أن اعتراض البعض على القرار يرجع في الأساس إلى الاعتياد على السهر، متسائلًا عن أسباب رفض الإجراءات التي تهدف إلى تحسين نمط الحياة، ومؤكدًا رغبته في استمرار تطبيق القرار لتحقيق نتائجه المرجوة.

وفي سياق آخر، عبّر النهري عن قلقه من التأثير المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية، معتبرًا أنها أحد أسباب تفكك الروابط داخل الأسرة.

وتابع: "لو قطعوا الإنترنت والسوشيال ميديا ورميناهم في الزبالة هنرجع نشوف بعض من تاني ومش هيبقى فيه تفكك أسري".

كما أشار إلى شعوره الدائم بالقلق تجاه الأوضاع في مصر، مؤكدًا تمسكه بالسلام ورفضه لأي دعوات تدفع نحو الصراعات.

آخر مشاركات طارق النهري

شارك الفنان طارق النهري في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "درش"، حيث جسد دور والد الفنان مصطفى شعبان، ويعمل تاجرًا في السوق.

مسلسل درش، من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، داليا مصطفى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، غادة طلعت، محمد دسوقي، نضال الشافعي، وطارق النهري.

