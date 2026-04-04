تصدرت شيلوه جولي بيت، ابنة النجمة العالمية أنجلينا جولي والنجم العالمي براد بيت محرك البحث جوجل والتريند خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور جديدة لها في أحدث ظهور على السوشيال.

حازت الصور على تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا، وأشار العديد منهم إلى الشبه الكبير بينها وبين والدتها أنجلينا جولي وأنها ورثت منها جمالها الساحر.

وكانت صورة شيلوه جولي من مشاركتها فيديو كليب المغنية الكورية داي يونج التي طرحت مؤخرا وتحقق الأغنية نجاحا ملحوظا، وعلق المتابعين على ظهورها وكتبوا: "جميلة، تشبه أمها كثيرا، شبه والتها أنجلينا ووالدها براد بيت، جمالها مش طبيعي".

شيلوه جولي تشارك والديها بطولة أعمالهما السينمائية

شاركت شيلوه والدها براد بيت التمثيل لأول مرة بفيلم الدراما " The Curious Case of Benjamin Button" عام 2008، كما شاركت والدتها أنجلينا جولي بطولة فيلم الرسوم المتحركة "Kung Fu Panda" عام 2016.

أعمال تنتظر عرضها أنجلينا جولي قريبا

تشارك أنجلينا جولي بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها قريبا منها فيلم الفانتازيا "Maleficent"، إلى جانب فيلم الأكشن والإثارة "The Initiative" المقرر طرحهما بالسينمات قريبا.

أعمال ينتظر عرضها براد بيت قريبا

يشارك النجم براد بيت بعدد من الأعمال السينمائية سواء كممثل أو كمنتج والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم المغامرات "The Tiger"، والجزء الرابع من سلسلة أفلام التشويق "Ocean's 14".

