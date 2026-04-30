صبري فواز يدير جلسة يسري نصر الله وعمرو موسى في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتب : منى الموجي

12:17 م 30/04/2026

ينظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة اليوم الخميس الموافق 30 أبريل، ماستر كلاس بعنوان "كاستينج فريق عمل المخرج خلف وأمام الكاميرا"، بمشاركة المخرج يسري نصر الله والمخرج عمرو موسى ويدير الجلسة الفنان صبري فواز.
المتحف اليوناني يستقبل جلسة كاستينج فريق عمل المخرج خلف وأمام الكاميرا
يُقام الماستر كلاس في المتحف اليوناني الروماني في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بحضور عدد كبير من محبي السينما والفن والمشاهير.
وتأتي الجلسة ضمن برنامج المهرجان الذي يهدف إلى دعم المواهب الشابة وتوفير منصة تفاعلية تجمع بين الخبرات السينمائية والجمهور مع التركيز على أساليب اختيار فريق العمل سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

تفاصيل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

انطلقت فعاليات المهرجان يوم الاثنين الماضي الموافق 27 أبريل، بحفل افتتاح أقيم على مسرح سيد درويش- أوبرا الإسكندرية، وشهد تكريم الفنان الشاب عصام عمر ومدير التصوير الفلسطيني أحمد الدنف، وتستمر فعاليات الدورة الثانية عشرة حتى يوم 2 مايو في عروس البحر الأبيض المتوسط.

