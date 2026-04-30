التفاصيل الكاملة لفيلم "الكلام على إيه" قبل طرحه بالسينمات 14 مايو

كتب : هاني صابر

01:21 ص 30/04/2026 تعديل في 01:22 ص

فيلم الكلام على ايه

ينتظر الجمهور طرح الفيلم الكوميدي "الكلام على إيه" الذي يخوض بطولته عدد من نجوم الفن، وينافس في دور العرض السينمائي يوم 14 مايو المقبل، عدة أفلام في موسم عيد الأضحى من بينهم "أسد" و "شمشون ودليلة".

البوستر الرسمي للفيلم

ظهر 8 نجوم على البوستر الرسمي للفيلم 4 رجال و4 نساء وهم أحمد حاتم وسيد رجب ومصطفى غريب وحاتم صلاح، وآية سماحة ودنيا سامي وانتصار وجيهان الشماشرجي.

برومو فيلم الكلام على إيه

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "الكلام على إيه" برومو العمل الذي ظهر فيه نجوم الفيلم وشهد حفل زفاف جيهان الشماشرجي وآية سماحة بفستان الزفاف وزواج انتصار وسيد رجب.

أغنية فيلم الكلام على إيه

يغني المطرب حودة بندق، أغنية فيلم "الكلام على إيه" وتحمل اسم "حاجة غلط" وهى من كلمات حازم إكس، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فلسطيني وماستر هاني محروس، وشارك في تصوير الأغنية مصطفى غريب ودنيا سامي.

أحداث فيلم "الكلام على إيه"

"الكلام على إيه" عمل كوميدي تدور أحداثه حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة..يجتمعون في ليلة الزفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.

أبطال فيلم "الكلام على إيه"

ويخوض بطولة فيلم "الكلام على إيه" أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إنتصار، خالد كمال، مصطفى غريب، دنيا سامي، سامي مغاوري، محمود الليثي، عفاف مصطفى، رحمة أحمد فرج، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد بدوي، وﺇﺧﺮاﺝ ساندرو كنعان.

فيلم الكلام على ايه

