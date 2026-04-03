حضر عدد من نجوم الفن حفل خطوبة نور نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة.

هشام عباس وهالة سرحان بحفل خطوبة نجل عمرو أديب

وشهد حفل الخطوبة حضور المطرب هشام عباس والفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان والإعلامية بوسي شلبي.

كما ظهرت إلهام شاهين وبوسي شلبي بحفل الخطوبة نجل عمرو أديب وهن تطلقان "الزغاريد".

أميرة أديب تقدم الشبكة لـ نجل عمرو أديب

كما حرصت الفنانة أميرة أديب على حمل شبكة العريس نور ابن عمها الإعلامي عمرو أديب، وقامت الإعلامي لميس الحديدي بإعطاء المصوغات الذهبية لنجلها لـ"تلبيس" عروسته شبكتها.

والتقطت والدة العريس الإعلامية لميس الحديدي، الصور التذكارية مع جميع الحضور والفنانين احتفالا بهذه المناسبة التي كانت تنتظرها وسط حالة من الفرحة والسعادة التي دفعتها للرقص على المسرح خلال "تلبيس" ابنها لشبكة عروسته.

