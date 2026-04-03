هشام عباس وهالة سرحان وإلهام شاهين في حفل خطوبة نجل عمرو أديب- صور

كتب : هاني صابر

09:57 م 03/04/2026 تعديل في 11:29 م
    عمرو اديب ولميس الحديدي والهام شاهين
    لميس الحديدي وهشام عباس
    لميس الحديدي مع صديقاتها
    المخرج عادل اديب والفنانة منال سلامة وبوسي شلبي
    الهام شاهين وعمرو اديب وهالة سرحان

حضر عدد من نجوم الفن حفل خطوبة نور نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة.

وشهد حفل الخطوبة حضور المطرب هشام عباس والفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان والإعلامية بوسي شلبي.

كما ظهرت إلهام شاهين وبوسي شلبي بحفل الخطوبة نجل عمرو أديب وهن تطلقان "الزغاريد".

أميرة أديب تقدم الشبكة لـ نجل عمرو أديب

كما حرصت الفنانة أميرة أديب على حمل شبكة العريس نور ابن عمها الإعلامي عمرو أديب، وقامت الإعلامي لميس الحديدي بإعطاء المصوغات الذهبية لنجلها لـ"تلبيس" عروسته شبكتها.

والتقطت والدة العريس الإعلامية لميس الحديدي، الصور التذكارية مع جميع الحضور والفنانين احتفالا بهذه المناسبة التي كانت تنتظرها وسط حالة من الفرحة والسعادة التي دفعتها للرقص على المسرح خلال "تلبيس" ابنها لشبكة عروسته.

