نظمت الجمعية المصرية للتوحد برئاسة الدكتورة داليا سليمان، حفلها السنوي بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، وأقيم تحت شعار "في ضهرك"، لتسليط الضوء على دعم الجمعية في دعم ودمج أطفال التوحد في المجتمع، وذلك بحضور كوكبة من نجوم الفن.

نجوم الفن في الحفل السنوي للتوعية بالتوحد

وشهد الحفل الذي أقيم مساء أمس الخميس 2 أبريل في أحد الفنادق الكبرى على النيل، حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: إلهام شاهين، أمير شاهين، حسن أبو الروس، إلى جانب أبطال وصنّاع مسلسل اللون الأزرق الذي عُرض في رمضان 2026، ودارت أحداثه حول أسرة يعاني طفلها من طيف التوحد، وكيف يتعاملون معه، ويحاولون دمجه في المجتمع.

ومن صنّاع المسلسل الذين حضروا، النجوم: جومانا مراد، أحمد رزق، رشا مهدي، الطفل علي.

مسلسل اللون الأزرق

حظي مسلسل اللون الأزرق بإشادات واسعة وقت عرضه في رمضان 2026، من الجمهور والنقاد، كما أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي بأداء أبطال العمل وعلى رأسهم النجمة جومانا مراد، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "شعور الأم لطفل التوحد برافو جومانا مراد في اللون الأزرق، استمعوا إلى صوت التحدي اليومي، وطبطبوا عليهم وساعدوهم. البطل الحقيقي وراء أبطال التوحد هو الأم والأب اللذان يحاربان الظروف كل ثانية. تحية للأمهات والآباء الأبطال، مسلسل اللون الأزرق صوت من لا صوت له وصرخة مجتمعية توعوية".

وأضافت: "شكرًا لدراما اجتماعية تسلط الضوء على التحديات وتنير موضوعات مهمة في حياتنا، وبرافو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

مسلسل اللون الأزرق بطولة جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، رشا مهدي، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، نور محمود والطفل علي، وإنتاج الباتروس، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي. وناقش العمل الذي عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2026، قضية طيف التوحد من زاوية إنسانية واجتماعية من خلال أم تُدعى آمنة تعود إلى مصر مع زوجها وابنها حمزة بعد انتهاء عمل الزوج في الخارج، لتبدأ الأسرة رحلة جديدة من التحديات في محاولة استكمال علاج الطفل، وسط ضغوط مادية ونفسية ومخاوف من المستقبل.

اقرأ أيضا

