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ريم سامي تستعرض أحدث إطلالاتها.. والجمهور يعلق- صور

كتب : هاني صابر

03:55 م 06/06/2026
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استعرضت الفنانة ريم سامي، أحدث إطلالاتها الجديدة التي خطفت من خلالها الأنظار إليها ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

أحدث ظهور لـ ريم سامي

ونشرت ريم، الصور التي ارتدت فيها فستانا لامعا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في عصر اللمعان الخاص بي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمرين، ما شاء الله، رائعة، قمر، العسل كله، أحلى واحدة، الحلوة".

ريم سامي ومسلسل علي كلاي

كانت آخر أعمال ريم سامي مسلسل "علي كلاي" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2026، وخاضت بطولته بجانب أحمد العوضي ودرة وطارق الدسوقي و عصام السقا، ومحمد ثروت، وانتصار، ومحمود البزاوي، ويارا السكري، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

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