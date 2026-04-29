أعربت الفنانة المعتزلة زيزي عادل عن سعادتها بارتداء الحجاب، معتبرة أنه ساتر المرأة جسديًا وروحيًا.

وبالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على ارتداء زيزي عادل الحجاب، كتبت في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": " الحجاب يمثل سترًا للمرأة جسديًا وروحيًا، الحجاب هو إعلان بأن المرأة ليست مباحة لأذى النظرات لكل من هب ودب".

وأضافت: "الحجاب فرض وستر وحشمه وعفة ويعطيكي هيبة ووقار ، لأن المرأة المحجبة تفرض احترامها علي الجميع".

زيزي عادل تكشف مميزات الحجاب

وتابعت: "الحجاب يزرع الحياء في نفس المرأة ويشعرها بعزتها وأن أنوثتها محفوظة لمن يستحقها فقط".

ووجهت نصيحة للأباء والأمهات: "علمو بناتكم أن الحجاب ستر وحشمة وحياء وتمسك بأمر ربك لأنه أمرها بالستر لتُصان، هي ليست جسدا يعرض بل جوهره ثمينه تحفظ، لأن الحجاب هو ستر المرأة لزينتها و بدنها".

واختتمت: "باختصار الحجاب ليس مجرد قطعة قماش، الحجاب هو حصن المرأة هو حصانة ربانية يجعل كل من حولك يحترم عقلك قبل شكلك، الحجاب هو رسالة صامتة تقول للجميع أنا مؤمنة، الحجاب هو تاج الستر في زمن ضاعت فيه الموازين.. الحمد لله على نعمة الستر".

اعتزال زيزي عادل الفن والغناء

يذكر أن زيزي عادل أعلنت اعتزالها الغناء بشكل رسمي في 2022، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام، مؤكدة أن هذا القرار يُعد الأهم في حياتها.

وقالت في فيديو نشرته على حسابها بموقع "انستجرام"،: "أنا طالعة أقول خبر مهم جدًا أخدته في حياتي، ويمكن يكون أهم قرار، وهو الاعتزال وترك المهنة اللي بشتغلها".

