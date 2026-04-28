دخل المطرب الأردني حسام السيلاوي قوائم "تريند" موقع البحث "جوجل"، عقب إصدار الجهات الأمنية تعميماً بالقبض عليه فور وصوله الأردن، بعد تصريحات مثيرة للجدل عن الدين وهجومه على بعض الشيوخ.

وأثار السيلاوي حالة من الغضب عقب ظهوره في بث مباشر عبر حسابه على "إنستجرام"، وتحدث عن فهم الدين بشكل شخصي، مؤكداً أنه مسلم ولن يرتد عن دينه، لكنه دعا إلى الاعتماد على قراءة القرآن بشكل مباشر دون الرجوع إلى تفسيرات الشيوخ.

موقف والد حسام السيلاوي

وردَّ والد حسام السيلاوي على موقف نجله، معلناً تبرؤه منه، إذ كتب عبر "إنستجرام": "براءة أمام الله ورسوله من كل تافه عاق رويبضة، وقالوا من الرويبضة؟ قال: الرجل التافه الذي يتكلم في أمور العامة.. أشهد الله أني بريء منه".

نقابة الفنانين الأردنيين توضح

وعلق نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج هاني الجراح، في تصريح خاص لـ"مصراوي" قائلاً: "الموضوع أمام الجهات الحكومية وهي صاحبة الاختصاص، أما موقفنا في النقابة فلن يكون لنا أي دور، لكونه غير معترف به كفنان".

وأوضح: "نقابة الفنانين الأردنيين أكدت في بيان لها متابعتها باهتمام ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع وتصريحات صادرة عن أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة (فنان)، والتي انطوت على إساءات ومغالطات دينية مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولا تمت بصلة إلى القيم المجتمعية والثقافية التي يرتكز عليها الفن الأردني الأصيل".

موقف حسام السيلاوي من النقابة

وأضاف: "وانطلاقاً من مسؤولية النقابة المهنية والوطنية، أكدت أن الشخص المشار إليه لا تربطه أي علاقة بنقابة الفنانين الأردنيين، وهو غير مدرج ضمن سجلاتها الرسمية، ولم يسبق للنقابة التعاطي معه أو الاعتراف به في أي إطار مهني أو نقابي".

وتابع الجراح: "ترفض النقابة رفضاً قاطعاً أي إساءة إلى القيم الدينية أو محاولة استغلال صفة الفن للإضرار بالمجتمع أو إثارة الفتن، وتؤكد أن الفن رسالة سامية تقوم على احترام الثوابت الوطنية والدينية، وتسهم في تعزيز الوعي الثقافي، ولا يمكن أن يكون منبراً لنشر المغالطات أو التجاوزات. وتحتفظ النقابة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، في حال استمرار هذه الممارسات أو المساس بسمعة الوسط الفني الأردني".

واختتم: "تهيب النقابة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمصداقية، وعدم إطلاق صفة (فنان) جزافاً دون التحقق من الصفة القانونية والمهنية".

ويواجه حسام السيلاوي اتهامات بازدراء الدين الإسلامي والهجوم على المشايخ.

